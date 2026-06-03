Ліон не зміг домовитися з Олімпіакосом щодо повноцінного викупу українського форварда

Український форвард Роман Яремчук, який другу частину сезону-2025/26 на правах оренди виступав за Ліон, повернеться назад до грецького клубу.

Про це повідомляє foot01.

За інформацією джерела, "ткачі" намагалися домовитися з Олімпіакосом про нижчу суму викупу контракту гравця (2,5 млн замість 5 млн євро), але переговори завершилися безрезультатно.

У підсумку французька команда відмовилася від ідеї повноцінного підписання нападника.

Яремчук провів за Ліон 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і зробив 1 асист. Його контракт з Олімпіакосом чинний до 30 червня 2028 року.

На початку нового 2026 року українець став володарем Суперкубку Греції.