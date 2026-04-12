Яремчук забив дебютний гол за Ліон в межах чемпіонату Франції

Український форвард Ліона Роман Яремчук відзначився голом у матчі проти Лор'яна в межах 29 туру французької Ліги 1.

На початку другого тайму від відправи м'яч у сітку воріт суперника після асисту Ендріка. Для Романа цей гол став другим у футболці "ткачів" та дебютним в межах чемпіонату Франції.

Зазначимо, що українець вийшов на цей поєдинок з перших хвилин.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду, а свій дебютний гол він забив у протистоянні проти Ланса в межах Кубку Франції.