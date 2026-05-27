Це я колись була на морі: дружина лідера збірної України зачарувала фанатів ефектними фото у бікіні

Дружина нападника збірної України та французького Ліона Романа Яремчука Христина знову порадувала своїх підписників новими атмосферними кадрами.

Українка опублікувала у соцмережах серію світлин із відпочинку біля моря. Для фотосесії Христина обрала стильне червоне бікіні, а фоном для знімків стали мальовничий курорт, узбережжя та яскравий захід сонця.

Фото швидко привернули увагу шанувальників, які традиційно засипали дружину футболіста компліментами, відзначаючи її елегантність, природну красу та літній настрій кадрів.

Сама Христина підписала публікацію з легкою іронією:

"Це я колись була на морі".

Нагадаємо, напередодні Ліон визначився із майбутнім Яремчука. На жаль, українець залишить клуб після завершення сезону.

Роман перейшов у Ліон на правах оренди із Олімпіакоса взимку поточного року. Нападник провів за французький клуб 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і зробив 1 асист.