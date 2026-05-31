Ми виграли цей матч по відео: Яремчук – про перемогу над Польщею

Центральний нападник збірної України та французького Ліона Роман Яремчук заявив, що перед товариським матчем проти Польщі через малу кількість часу для підготовки команда майже не тренувалася, проте серйозно опрацювала теоретичні аспекти гри.

Своєю думкою він поділився в етері MEGOGO.

"Давайте, по-перше, візьмемо, що ми виграли цей матч по відео, тому що ми майже не тренувалися. В нас були досить довгі теоретичні заняття, менше тренувань.

Ми провели тільки два тренування. Малюнок гри повністю змінився, я старався виконувати те, що від мене вимагав головний тренер на установці. Я забив, і команда перемогла – тому це позитив".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера.

Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Для нападника "ткачів" цей забитий м'яч став вісімнадцятим за збірну. Узагалі Яремчук провів у футболці "синьо-жовтих" 68 матчів.

Вже 7 червня збірна України проведе контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).