Яремчук і Забарний потрапили до збірної 31 туру Ліги 1

Футболісти збірної України Ілля Забарний і Роман Яремчук потрапили до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Франції за версіями кількох порталів.

Захисник ПСЖ Забарний допоміг своїй команді здобути "суху" перемогу над Анже (3:0), а форвард Ліона Яремчук оформив дубль в матчі з Осером (3:2).

Вдала гра українських легіонерів не залишилася поза увагою статистичних порталів, які виставили їм високі оцінки.

Зокрема, видання L'Équipe включило українців у свою версію збірної туру. Найкращим тренером визнали наставника ПСЖ Луїса Енріке.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Яремчука у 8,6 бала, а Забарного у 7,3, включивши обох гравців у свою версію збірної туру.

SofaScore поставив українцям ще вищі оцінки: Яремчуку – 8,8 бала, а Забарному – 7,9. Таким чином, обидва гравці збірної України потрапили в команду тижня.

У поточному сезоні Забарний провів за ПСЖ 33 матчі та забив один гол. У Яремчука, який виступає за Ліон з початку 2026 року, 11 поєдинків, 4 голи та 1 асист.

Раніше тренер Ліона Паулу Фонсека оцінив дубль Яремчука в переможному матчі проти Осера.