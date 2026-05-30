Перший у колекції: Забарний показав омріяний кубок Ліги чемпіонів із прапором України

Український захисник Ілля Забарний поділився емоційними кадрами після найбільшого успіху у своїй кар'єрі.

Після перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів українець опублікував фото просто з поля.

На знімку Забарний тримає над головою омріяний трофей та позує з прапором України.

Для 23-річного футболіста цей кубок став першим у кар'єрі та одразу найпрестижнішим на клубному рівні.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 здолав лондонський Арсенал. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а французький клуб зумів вдруге поспіль завоювати головний єврокубковий трофей.

Перемога стала історичною і для самого Забарного. Він став лише четвертим українцем за часів незалежності, який виграв Лігу чемпіонів.

Раніше це досягнення підкорялося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку та Андрію Луніну.

