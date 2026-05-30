Забарний став четвертим українцем за історію незалежності, який виграв Лігу чемпіонів

Захисник Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв трофей Ліги чемпіонів з футболу.

Це сталося після перемоги ПСЖ над Арсеналом у фіналі сезону-2025/26, який відбувся 30 травня.

До цього трофей над головою серед українців за історію незалежності підіймали Андрій Шевченко – у складі італійського Мілана (сезон-2002/2003), Анатолій Тимощук, що проживає в Росії з 2017 року, – у складі німецької Баварії (сезон-2012/2013) та двічі Андрій Лунін – у складі іспанського Реала (сезони-2021/2022 та 2023/2024).

Водночас ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).

Нагадаємо, переможцем Ліги Європи стала Астон Вілла, водночас Кубок Ліги конференцій виборов Крістал Пелес.