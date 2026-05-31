Це неймовірно, він – чарівник: Забарний відреагував на перемогу ПСЖ над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 31 травня 2026, 00:23
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відреагував на перемогу свого клубу над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26, наголосивши, що наставник паризької команди Луїс Енріке справжній чарівник.

Відповідний коментар Іллі оприлюднив TNT в Інстаграм.

"Це неймовірно, кожен у команді підтримує один одного. Луїс Енріке – чарівник. Він б'ється за нас, ми б'ємося за нього. Це неймовірно", – коротко сказав Забарний.

Як відомо, захисник ПСЖ став 4-м українцем, який виграв трофей Ліги чемпіонів з футболу.

Нагадаємо, ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).

