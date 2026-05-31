Підкорили Європу: Забарний – про перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів
Ілля Забарний
Український захисник Ілля Забарний відреагував на успіх Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це футболіст розповів в Інстаграм.
Оборонець зробив свій внесок у перемогу французької команди над лондонським Арсеналом, вийшовши на поле в додатковий час.
"Підкорили Європу. Створили спогади на все життя. Це для всіх, хто вірив. Слава Україні. Ici c'est Paris", – написав Забарний.
Як відомо, захисник став 4-м українцем, який виграв трофей Ліги чемпіонів з футболу.
Нагадаємо, ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).