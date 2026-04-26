Фонсека оцінив дубль Яремчука в переможному матчі Ліги 1

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека відзначив результативну гру українського форварда Романа Яремчука в матчі 31-го туру Ліги 1 проти Осера (3:2).

Слова португальського фахівця цитує офіційний сайт "ткачів".

"Усі матчі дуже складні. Сьогодні ми домінували в грі й заслужили цей результат. Ми завершуємо матч із відчуттям, що два пропущені м'ячі не зовсім справедливі, адже суперник фактично не створював моментів.

Також хочу сказати кілька слів про Романа Яремчука, який оформив дубль і провів дуже хороший матч", – сказав Фонсека.