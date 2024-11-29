Яремчуку зламали носа через кілька хвилин після виходу на заміну в Лізі Європи

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук зазнав жорсткої травми голови через півтори хвилини після виходу на заміну в матчі 5 туру Ліги Європи проти Стяуа.

Форвард з’явився на полі на 77-й хвилині. Роман встиг лише одного разу торкнутися до м'яча, коли небезпечно пробивав головою метрів із району одинадцятиметрової позначки. Воротар Стяуа зміг парирувати цей непростий удар, а напарник Яремчука по атаці Аюб Ель-Каабі не зміг добити м'яч у напівпусті ворота з кількох метрів. Втім, навіть якби він забив, арбітр все одно не зарахував би взяття воріт, адже марокканський нападник перебував у очевидному офсайді.

Майже відразу після удару Яремчук сів на газон та просигналізував, що йому потрібна медична допомога, адже після дотику до м'яча він зіштовхнувся головами з захисником Стяуа. Як виявилося, у верховому єдиноборстві українець до крові розбив носа. Він не зміг продовжити гру.

Замість Романа на заміну вийшов португальський захисник Сержіу Олівейра, а Олімпіакос у більшості не зміг дотиснути господарів. Поєдинок завершився нульовою нічиєю. Нагадаємо, за останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду. В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначився з ціною на 29-річного нападника.