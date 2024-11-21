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Олімпіакос може позбутися Яремчука в січні

Олег Дідух — 21 листопада 2024, 13:17
Олімпіакос може позбутися Яремчука в січні
Роман Яремчук
УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук може покинути Олімпіакос підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Sportime.gr.

За їхньою інформацією, в грецькому клубі незадоволені рівнем гри Яремчука в складі їхньої команди та дуже здивовані тим, наскільки краще форвард виглядає у матчах за збірну України.

28-річний нападник перейшов у Олімпіакос лише минулого літа. З того часу Роман відзначився 1 голом у 8 матчах за клуб. При цьому українець провів на полі сумарно лише 206 хвилин і лише одного разу виходив у стартовому складі.

Контракт Яремчука розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйони євро.

Раніше форвард прокоментував перемогу збірної України 2:1 над Албанією в Лізі націй.

Олімпіакос Роман Яремчук

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