Олімпіакос визначився з ціною на Яремчука

Грецький Олімпіакос визначився з ціною на українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

У грецькому клубі незадоволені рівнем гри Яремчука в складі їхньої команди та хочуть позбутися його під час зимового трансферного вікна. Грецький клуб готовий розглянути пропозиції по форварду в розмірі 6-7 млн євро.

Нагадаємо, 28-річний нападник перейшов у Олімпіакос лише минулого літа. З того часу Роман відзначився 1 голом у 8 матчах за клуб. При цьому українець провів на полі сумарно лише 206 хвилин і лише одного разу виходив у стартовому складі.

Контракт Яремчука розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйони євро.

Раніше форвард прокоментував перемогу збірної України 2:1 над Албанією в Лізі націй.