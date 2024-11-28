Динамо поступилось Вікторії, Маккабі переграв Бешикташ у 5 турі Ліги Європи

Сьогодні, 28 листопада, відбулися матчі 5 туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Київське Динамо у номінально домашньому поєдинку прикро поступилось чеській Вікторії Пльзень.

Турецький Бешикташ вдома програв зустріч ізраїльському Маккабі. Ще один турецький клуб – Галатасарай на виїзді не зміг здолати АЗ Алкмар (1:1).

Ліга Європи УЄФА – основний раунд

28 листопада, 5 тур

АЗ Алкмар – Галатасарай 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Мейнанс, 1:1 – 43 Осімхен

Андерлехт – Порту 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Галену, 1:1 – 52 Дегрееф, 1:2 – 68 Вієйра, 2:2 – 86 Амузу

Атлетик – Ельфсборг 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Бойро, 2:0 – 24 Діас, 3:0 – 54 Гурусета

Бешикташ – Маккабі Тель-Авів 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 23 Каніховскі, 1:1 – 38 Рафа Сілва, 1:2 – 45+3 Перец, 1:3 – 81 Пататі

Динамо Київ – Вікторія Плзень 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Видра, 0:2 – 90 Шулц, 1:2 – 90+5 Кабаєв

Карабах – Ліон 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Мікаутадзе, 0:2 – 63 Толіссо, 0:3 – 68 Фофана, 0:4 – 80 Мікаутадзе, 1:4 – 87 Жуніньо (пен)

Лаціо – Лудогорець 0:0

РФС – ПАОК 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Десподов, 0:2 – 59 Чалов

Сьогодні відбудеться ще 9 матчів:

22:00 Брага – Гоффенгайм

22:00 Манчестер Юнайтед – Буде/Глімт

22:00 Мідтьюлланн – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Ніцца – Рейнджерс

22:00 Реал Сосьєдад – Аякс

22:00 Славія – Фенербахче

22:00 Стяуа Бухарест – Олімпіакос

22:00 Твенте – Рояль Уніон СЖ

22:00 Тоттенгем – Рома

22:00 Ференцварош – Мальме

Напередодні донецький Шахтар зазнав прикрої поразки від ПСВ у межах 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.