Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нападник збірної України травмувався перед матчем зі Швецією у плейоф відборі на ЧС-2026

Олександр Булава — 22 березня 2026, 20:11
Getty Images

Нападник збірної України Роман Яремчук пошкодив ахіллове сухожилля напередодні матчів відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це розповів головний тренер Ліона Пауло Фонсека.

Форвард не потрапив у заявку команди на матч 27 туру чемпіонату Франції проти Монако (1:2).

"Вчора вранці у Романа Яремчука виникли проблеми з ахілловим сухожиллям", – сказав Фонсека.

Яремчук отримав виклик до збірної України на матчі плейоф раунду відбору до чемпіонату світу-2026. Наразі невідомі терміни його відновлення.

Через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар).

Нагадаємо, 26 березня Україна зіграє півфінальний матч плейоф до ЧС-2026 проти збірної Швеції. Поєдинок на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія"в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу Ліон Роман Яремчук Паулу Фонсека

Останні новини