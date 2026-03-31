Команда не розклеєна: Яремчук – про матч з Албанією

Нападник збірної України Роман Яремчук заявив, що команда покаже максимальну віддачу у товариському матчі з Албанією.

Про це форвард розповів у коментарі перед грою.

"Хороший стан моральний, тому що матчі за збірну, особливо для мене – не має значення, це офіційний матч чи просто товариський. Тож буде максимальна віддача, тому що маємо потішити нашого українського вболівальника і дати надію, що, можливо, це була просто помилка і непорозуміння", – сказав гравець.

"Синьо-жовті" хочуть показати гідну гру з Албанією.

"Ні в якому випадку команда не розклеєна, звичайно. Те, що було сказано після гри… Від мене вболівальник хотів почути аргументи, тому що він має на це право, він чекає від нас результату. Тільки хочеться вийти і не облажатися знову, а показати гідний матч", – розповів Яремчук.

Матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.