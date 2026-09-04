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Олімпіакос не заявив Яремчука на Лігу Європи

Денис Іваненко — 4 вересня 2026, 09:27
Олімпіакос не заявив Яремчука на Лігу Європи
Роман Яремчук
Getty Images

Олімпіакос визначився із заявкою на основний етап Ліги Європи-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

До списку грецького клубу потрапив 21 футболіст. Серед них не опинилось форварда збірної України Романа Яремчука.

"Червоно-білі" заявили на турнір двох нападників. В ньому гратиме Аюб Ель-Каабі й Армандо Гонсалес.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні українець не провів за Олімпіакос жодного матчу. У другій половині минулої кампанії він виступав на правах оренди за Ліон.

За французів Роман провів 14 поєдинків. У них він забив п'ять голів і віддав один асист.

"Ткачі" в літнє трансферне вікно хотіли підписати Яремчука, проте клуби не змогли домовитись. Наприкінці серпня форвард змінив агента.

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