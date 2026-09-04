Олімпіакос не заявив Яремчука на Лігу Європи
Роман Яремчук
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Олімпіакос визначився із заявкою на основний етап Ліги Європи-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
До списку грецького клубу потрапив 21 футболіст. Серед них не опинилось форварда збірної України Романа Яремчука.
"Червоно-білі" заявили на турнір двох нападників. В ньому гратиме Аюб Ель-Каабі й Армандо Гонсалес.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні українець не провів за Олімпіакос жодного матчу. У другій половині минулої кампанії він виступав на правах оренди за Ліон.
За французів Роман провів 14 поєдинків. У них він забив п'ять голів і віддав один асист.
"Ткачі" в літнє трансферне вікно хотіли підписати Яремчука, проте клуби не змогли домовитись. Наприкінці серпня форвард змінив агента.