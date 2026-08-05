Захисник Буковини назвав ціль команди після повернення в УПЛ

Лівий захисник Буковини Петро Стасюк розповів про цілі чернівецького клубу після повернення в УПЛ.

Його цитує Український футбол.

Фланговий оборонець наголосив, що команда не ставить перед собою завдання виключно закріпитися в елітному дивізіоні, у якому не грала із сезону-1993/94.

"Ми ставимо перед собою значно вищі цілі й не хочемо обмежуватися завданням просто закріпитися в УПЛ. Прагнемо в кожному матчі грати на перемогу та посісти якомога вище місце. Наскільки це вдасться, покаже сезон, але амбіції в команди точно є", – сказав Стасюк.

Вже у стартовому турі нового розіграшу УПЛ-2026/27 команда Сергія Шищенка змогла відібрати очки у срібного призера минулого сезону черкаського ЛНЗ. Матч закінчився нульовою нічиєю. Це була єдина мирова у першому турі першості.

Буковина з одним балом посідає 7-ме місце за підсумками 1-го туру УПЛ.

У другому турі чернівецький клуб зіграє вдома проти київської Оболоні – 8 серпня о 18:00.