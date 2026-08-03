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Наставник ЛНЗ пояснив причину втрати очок у матчі проти Буковини

Олексій Мурзак — 3 серпня 2026, 21:14
Наставник ЛНЗ пояснив причину втрати очок у матчі проти Буковини
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат з Буковиною у 1 турі УПЛ, наголосивши, що на його команду вплинула втома після поєдинку проти Гента у кваліфікації Ліги конференцій.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ми готувалися до складного матчу. Його можна розцінювати по-різному, тому що ми в четвер зіграли 120 хвилин в єврокубковому матчі, тому в кінці 2-го тайму підсіли. Але я сказав команді, що якщо ми хочемо грати в такому режимі, ми повинні бути готові для цього.

Звичайно, фізіологію не обманеш, але потрібно діставати звідкись сили, характер, і догравати гру достойно, якісно. Тому неоднозначні відчуття, тому що якщо б вдалося потрапити в єврокубки, треба було б знову через 2 дні на третій грати матчі єврокубків, потрібно бути до цього готовим", – пояснив Пономарьов.

Напередодні Епіцентр розгромив Оболонь з рахунком 3:0. Ігровий день в УПЛ завершився матчем між Шахтарем і Кудрівкою, де розгромну перемогу святкували "гірники".

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