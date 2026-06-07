Чемпіон Першої ліги може підсилитися легіонерами

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко розповів про роботу клубу на трансферному ринку та заявив, що серед новачків можуть бути легіонери.

Слова тренера наводить Суспільне.

"Я не буду зараз анонсувати, некоректно трохи, але, звісно, буде підсилення і будуть гравці, які покинуть команду. Вболівальники побачать, коли в соцмережах ми офіційно скажемо, хто покидає команду, хто приходить в команду.

Звісно, є гравці, які вже підписали контракт, але я не буду зараз казати, хто це. Ми спілкуємося з легіонерами. Звісно, в нас спортивний відділ спілкується з легіонерами, але не факт, що ми домовимось і чи будуть легіонери. Напевно, будуть, тому що є просунуті перемовини вже по декількох гравцях. Час покаже, як вони завершаться", – заявив Шищенко.