Це історичний матч: Шищенко – про нічию Буковини з ЛНЗ у 1 турі УПЛ

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко відреагував на стартовий матч команди в Українській Премєр-лізі, де його підопічні зіграли внічию з ЛНЗ (0:0).

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Тренер залишився задоволений першою грою команди в УПЛ.

"Звісно, я задоволений результатом цього матчу, тому що ми розуміли, з ким граємо. Це срібний призер чемпіонату, команда, яка грає у силовий футбол, довгими передачами. Ми розуміли, який буде тиск на нас, на оборону, на всю команду. Це історичний матч, історичний сезон і історичний бал сьогодні. Для нас він дуже важливий", – зазначив він.

Також Шищенко підсумував перебіг поєдинку, заявивши, що задоволений дебютом, але не грою.

"Те, що ми планували на матч у першому таймі, не виходило. Бо, напевно, психологічний момент був. Все у комплексі. Було дуже багато втрат м'яча. Ми цього не планували, але мали непогані підходи, хоча їхня якість була не такою, як хотіли.

Другий тайм, з того, що я побачив, а ще буде аналіз, ми дисципліновано зіграли в обороні. Адже у першому таймі ЛНЗ мав дуже хороші підходи й небезпечні моменти. А в другому таймі ми теж на контратаках непогано грали, могли забивати. А у ЛНЗ теж були моменти, стовідсотковий шанс, але сьогодні, напевно, фарт був на нашому боці.

Звісно, дебютом задоволений, але грою – не зовсім. Та все одно ми розуміємо, з ким грали, і цей бал дуже важливий", – підсумував Щищенко.