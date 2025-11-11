Зірку Барселони Ламіна Ямала виключили зі складу збірної Іспанії на матчі цього міжнародного вікна.

Про це повідомила пресслужба "Фурії Рохи".

У заяві RFEF зазначається, що напередодні Ямал зробив інвазівную радіохвильову процедуру через дискомфорт в області паху – без попереднього узгодження з медичним штабом збірної.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



Враховуючи складність процедури, лікарі ухвалили рішення виключити Ямала зі складу збірної Іспанії на матчі проти Грузії та Туреччини, які мають відбутись 15 та 18 листопада відповідно.

Зазначимо, що від болей у паху вінгер страждає від початку сезону, проте раніше він відмовився від хірургічного втручання.

Цього сезону 18-річний хавбек зіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач.

Цього сезону 18-річний хавбек зіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач.