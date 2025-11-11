Українська правда
Ямала виключили зі складу збірної Іспанії

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 12:13
Зірку Барселони Ламіна Ямала виключили зі складу збірної Іспанії на матчі цього міжнародного вікна.

Про це повідомила пресслужба "Фурії Рохи".

У заяві RFEF зазначається, що напередодні Ямал зробив інвазівную радіохвильову процедуру через дискомфорт в області паху – без попереднього узгодження з медичним штабом збірної.

Враховуючи складність процедури, лікарі ухвалили рішення виключити Ямала зі складу збірної Іспанії на матчі проти Грузії та Туреччини, які мають відбутись 15 та 18 листопада відповідно. 

Зазначимо, що від болей у паху вінгер страждає від початку сезону, проте раніше він відмовився від хірургічного втручання

Цього сезону 18-річний хавбек зіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Ямал розійшовся з Нікі Ніколь та вже знайшов собі нову дівчину.

