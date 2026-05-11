Слова дешеві: Ямал іронічно відповів Беллінгему після чемпіонства Барселони в Ла Лізі

Іспанський вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал іронічно відповів англійському півзахиснику мадридського Реала Джуду Беллінгему після святкування титулу чемпіона Ла Ліги.

Про це повідомляє ESPN.

"Слова дешеві", - написав у своїх соцмережах 18-річний нападник "синьо-гранатових". Ці слова були прикріплені до фотографії, де Ямал святкує перемогу у "Ель-Класіко".

Раніше аналогічний допис залишав Джуд Беллінгем. Він написав: "Слова дешеві. ХАЛА МАДРИД НАЗАВЖДИ!!!" у жовтні минулого року, коли "вершкові" переграли каталонців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, напередодні Барселона завдяки голам Решфорда та Торреса перемогла Реал з рахунком 2:0 у 35 турі іспанського чемпіонату. Після цього матчу "синьо-гранатові" достроково стали 29-кратними чемпіонами Іспанії.

Також додамо, що центрфорвард "вершкових" Кіллан Мбаппе також привернув увагу до себе дивною публікацією в Інстаграмі. Він виклав пост із текстом Hala Madrid після того, як його команда пропустила два м'ячі.