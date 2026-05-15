Зірці Барселони присвятили мурал у Секторі Гази після публічної підтримки Палестини

У Секторі Гази створили мурал на честь вінгера Барселони Ламіна Ямала, який з'явився на чемпіонському параді каталонського клубу з палестинським прапором.

Про це повідомляє The Athletic.

Ініціатори роботи таким чином подякували 18-річному футболісту за публічний жест підтримки Палестини. Художник Убай аль-Куршалі заявив, що автори цього муралу були вражені сміливістю юного іспанця.

"Я працював над цим малюнком після того, як Ламін Ямал підняв палестинський прапор під час масштабного святкування, яке побачив увесь світ. Ми хочемо подякувати Ламіну Ямалу за те, що він зробив. Він ризикував своєю кар'єрою, ризикував участю в матчах і своїм майбутнім, але все одно підтримав палестинську справу", – заявив художник.

Мурал на честь Ламіна Ямала Omar AL-QATTAA / AFP

Зазначимо, що водночас такий жест засудив міністр оборони Ізраїлю. Він заявив, що іспанець розпалює ненависть до його країни, тоді як ізраїльські солдати ведуть боротьбу проти терористичної організації ХАМАС, яка першою проявила агресію восени 2023 року.

В нинішньому сезоні Ламін Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. В них він забив 24 голи та віддав 18 асистів.