Мессі назвав найкращого футболіста нового покоління

Ліонель Мессі розповів, кого вважає найкращим гравцем сучасності серед нового покоління футболістів.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Аргентинець виділив 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямала. Він заявив, що іспанець схожий на нього на початку кар'єри.

"Серед нового покоління гравців, думаю, Ламін Ямал найбільше нагадує мене самого на початку кар'єри. Немає жодних сумнівів, для мене Ямал – найкращий серед цього нового покоління. Через те, що він уже зробив і через те, яке майбутнє на нього може чекати", – сказав Мессі.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ламін Ямал зіграв 45 матчів на клубному рівні. В них він забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.

Наразі іспанець відновлюється від травми та вже повернувся до тренувань на траві й у спортзалі. Невідомо, чи встигне вінгер ще зіграти за Барселону до кінця сезону, проте має повністю бути готовим до початку ЧС-2026.