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Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення Голанда

Денис Іваненко — 14 жовтня 2026, 12:15
Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення Голанда
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони Ламін Ямал став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який оформив 25 результативних дій.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Зірковий іспанець віддав два асисти в матчі другого туру Ліги чемпіонів-2026/27 проти Галатасарая (4:1). З його передач голами відзначились Фермін Лопес та Ентоні Гордон.

Тепер Ямал має у своєму активі 12 забитих м'ячів і 14 асистів у турнірі. Він перевершив досягнення Кіліана Мбаппе, а трійку замикає Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Барселона здобула десяту поспіль перемогу з початку сезону. Підопічні Ганса-Дітера Фліка повторили історичне клубне досягнення, яке каталонцям не підкорювалось понад 100 років.

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Ламін Ямал

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