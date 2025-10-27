Ямал образився на Карвахаля: зірка Барселони відписався у соцмережах від капітана Реала
Емоції після чергового Ель Класико між Реалом і Барселоною не вщухають навіть після фінального свистка. Головним героєм післяматчевої драми став Ламін Ямал, який, схоже, не пробачив Дані Карвахалю публічну насмішку.
Після перемоги Реала (2:1), капітан мадридців звернувся до юного вінгера, який напередодні зневажливо висловився про "вершкових" перед матчем, показавши характерний жест і кинувши фразу:
"Ти забагато говориш. Говори тепер".
Реакція Ямала не забарилася – вже після матчу зірка Барселони відписався від Карвахаля в Instagram, чим одразу привернув увагу фанатів обох клубів.
Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – Андрій Лунін не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.
Зазначимо, у стані "вершкових" незадоволені вердиктом судді за підсумками штовханини на полі та планують подати апеляцію.