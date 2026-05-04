Президент Інтера відповів на бажання Барселони підписати Бастоні
Алессандро Бастоні
Getty Images
Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта поділився планами клубу та прокоментував інтерес інших команд до Алессандро Бастоні.
Його слова цитує Gianculadimarzio.com з посиланням на інтерв'ю для Radio Anch'io Sport.
Керівник підтвердив інтерес до Алессандро Бастоні з боку європейських топклубів, зокрема Барселони. Однак він наголосив, що жодних офіційних пропозицій поки не надходило.
"У цей момент Бастоні є нашим гравцем, він хоче залишитися, і ми раді втримати його з нами", - заявив Маротта.
У цьому сезоні Бастоні зіграв 38 ігор за Інтер, в яких забив 2 гола й зробив 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Барселона розпочала пошук альтернативних варіантів підсилення захисту команди через труднощі в переговорах щодо трансферу Алессандро Бастоні.