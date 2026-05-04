Президент Інтера відповів на бажання Барселони підписати Бастоні

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта поділився планами клубу та прокоментував інтерес інших команд до Алессандро Бастоні.

Його слова цитує Gianculadimarzio.com з посиланням на інтерв'ю для Radio Anch'io Sport.

Керівник підтвердив інтерес до Алессандро Бастоні з боку європейських топклубів, зокрема Барселони. Однак він наголосив, що жодних офіційних пропозицій поки не надходило.

"У цей момент Бастоні є нашим гравцем, він хоче залишитися, і ми раді втримати його з нами", - заявив Маротта.

У цьому сезоні Бастоні зіграв 38 ігор за Інтер, в яких забив 2 гола й зробив 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Барселона розпочала пошук альтернативних варіантів підсилення захисту команди через труднощі в переговорах щодо трансферу Алессандро Бастоні.