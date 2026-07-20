Хавбек збірної Іспанії після перемоги на ЧС-2026 виконав зворушливий ритуал із батьком

Після історичної перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026 Педрі не лише святкував завоювання головного футбольного трофея, а й вкотре дотримався особливої сімейної традиції.

Одразу після церемонії нагородження у мережі з'явилося відео, на якому півзахисник із золотою медаллю чемпіона світу пробиває пенальті своєму батькові Фернандо.

Втім, цього разу переможцем дуелі став саме батько. Колишній воротар без особливих труднощів відбив удар сина, після чого обидва не стримували усмішок.

Ця традиція супроводжує Педрі після кожного виграного трофея. Щоразу футболіст обов'язково виконує пенальті своєму батькові, який у молодості сам виступав на позиції голкіпера.

За цим, на перший погляд, простим ритуалом стоїть зворушлива сімейна історія. Фернандо Гонсалес грав у футбол на аматорському рівні, однак був змушений завершити кар'єру після смерті свого батька — дідуся Педрі. Саме тому сьогодні він із гордістю спостерігає за успіхами свого сина, який став одним із найкращих півзахисників світу.

Сам чемпіонат світу для Педрі видався непростим. Хавбек не відзначився результативними діями на турнірі та перед матчем 1/8 фіналу втратив місце в основному складі збірної Іспанії.

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У фіналі турніру Іспанія завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі мінімально переграла Аргентину (1:0) та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, а тепла сімейна традиція Педрі стала одним із найзворушливіших моментів святкування тріумфу "червоної фурії".

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.