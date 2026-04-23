Флік висловився про травми Ямала та Канселу: Він би не пішов з поля без причини

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про ушкодження провідних гравців команди – Ламіна Ямала та Жоау Канселу.

Його слова передає Marca.

18-річний правий вінгер травмувався одразу після реалізованого пенальті на 40-й хвилині зустрічі Ла Ліги проти Сельти. А от Канселу вимушено покинув поле ще у середині першого тайму.

"Треба зачекати, щоб зрозуміти, що в нього. Він щось відчув, щось трапилося. Він би не пішов з поля без причини. Це треба прийняти. Це нелегко, це прикро для нас. Так само як і з Жоау Канселу. Теж треба чекати", – сказав Флік.

Наставник "блаугранас" також оцінив гру своєї команди у матчі проти Сельти в рамках 33-го туру Ла Ліги сезону-2025/26, який закінчився мінімальною перемогою каталонців (1:0). Голи Ямала з 11-метрової позначки став єдиним у грі.

"Я б не сказав, що я стривожений, але в мене багато думок у голові. Ми маємо грати набагато краще. У нас були чисті моменти. Нам ледь не забили, коли залишалася одна хвилина... Треба грати з розумом. Ми грали як команда в матчі, який був нелегким і Ми зіграли як команда матч, який був непростим і проти сильної команди", – відповів коуч іспанського гранда.

Барселона завдяки перемозі утримує лідерство у турнірній таблиці іспанської першості (82 очки), випереджаючи мадридський Реал, який йде другим, на 9 балів.

У наступному турі каталонці гостюватимуть на полі Хетафе. Поєдинок запланований на 25 квітня та розпочнеться о 17:15 (за київським часом).