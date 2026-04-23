Ямал отримав ушкодження: ЗМІ приписують лідеру Барселони серйозну травму

Лідер Барселони Ламін Ямал травмувався одразу після виконання пенальті у матчі проти Сельти у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.

Про це повідомляє Cope.

Наприкінці першого тайму 18-річний вінгер реалізував 11-метровий та не зміг продовжити протистояння. Замість нього на поле вийшов Рооні Барджі.

Відзначимо, що цей м'яч Ламіна став єдиним та переможним для "блаугранас" у домашній зустрічі. Це важлива звитяга для команди Ганс-Дітера Фліка у боротьбі за чемпіонство Ла Ліги.

Згодом в іспанській пресі повідомили, що Ямал міг розірвати м'яз задньої поверхні стегна.

Наразі невідомий точний діагноз ушкодження талановитого футболіста. Найближчим часом на Ямала чекатиме обстеження та тести, які визначать характер травми та термін відновлення.

Додамо, що Ламін оформив свій 24-й гол у 45-ти іграх в усіх турнірах поточного сезону-2025/26. Також на його рахунку 18 асистів.

Барселона завдяки перемозі утримує лідерство у турнірній таблиці іспанської першості (82 очки), випереджаючи мадридський Реал, який йде другим, на 9 балів.

У наступному турі каталонці гостюватимуть на полі Хетафе. Поєдинок запланований на 25 квітня та розпочнеться о 17:15 (за київським часом).