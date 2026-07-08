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Визначилися усі чвертьфіналісти чемпіонату світу 2026: розклад матчів

Микола Дендак — 8 липня 2026, 02:00
Визначилися усі чвертьфіналісти чемпіонату світу 2026: розклад матчів
Кіліан Мбаппе
Getty Images

На чемпіонаті світу 2026 з футболу завершилися усі матчі 1/8 фіналу.

Так, до чвертьфінальної стадії пробився чинний чемпіон збірна Аргентини, а також Франція, Норвегія, Англія, Бельгія, Іспанія, Марокко та Швейцарії.

У наступній стадії французи зустрінуться з Марокко, норвежці протистоятимуть англійцям, Бельгія зіграє проти іспанців, а Аргентина – проти Швейцарії.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЧС-2026

  • 9 липня. 23:00 Франція – Марокко
  • 10 липня. 22:00 Іспанія – Бельгія
  • 12 липня. 00:00 Норвегія – Англія
  • 12 липня. 04:00 Аргентина – Швейцарія

За оцінками GGBET, претендентом номер один на трофей вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,8. Другою йде Аргентина (4,4), а трійку фаворитів замикає Іспанія (4,7).

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Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

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