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Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком 1/4 фіналу

Денис Іваненко — 8 липня 2026, 11:03
Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком 1/4 фіналу
Прогноз букмекерів на переможця ЧС-2026 станом на 8 липня
Getty Images

У четвер, 9 липня, розпочнеться 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.

За оцінками GGBET, претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,80.

У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Марокко.

Шанси команд тріумфувати на ЧС-2026 після 1/8 фіналу

  1. Франція – 2,8
  2. Аргентина – 4,6
  3. Іспанія – 4,9
  4. Англія – 5,7
  5. Норвегія – 15
  6. Швейцарія – 23
  7. Бельгія – 30
  8. Марокко – 31

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

В 1/4 фіналу вони зіграють зі Швейцарією. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме марокканцям.

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