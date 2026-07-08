Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком 1/4 фіналу
У четвер, 9 липня, розпочнеться 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.
За оцінками GGBET, претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,80.
У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Марокко.
Шанси команд тріумфувати на ЧС-2026 після 1/8 фіналу
- Франція – 2,8
- Аргентина – 4,6
- Іспанія – 4,9
- Англія – 5,7
- Норвегія – 15
- Швейцарія – 23
- Бельгія – 30
- Марокко – 31
Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.
В 1/4 фіналу вони зіграють зі Швейцарією. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме марокканцям.
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