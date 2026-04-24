У Ла Лізі назвали найкращого гравця за підсумками квітня

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал визнаний найкращим гравцем Ла Ліги у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ямал зіграв у трьох матчах, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Він допоміг дотиснути Атлетико Мадрид, долучився до розгрому Еспаньйола в дербі, а також забив переможний гол у нещодавньому домашньому матчі проти Сельти Віго.

Вінгер випередив у голосуванні Ведата Мурікіа (Мальорка), Карлоса Солера (Реал Сосьєдад), Лукаса Боє (Алавес) і Федеріко Віньяс (Ов'єдо).

Нагадаємо, у матчі із Сельтою Ямал травмувався та вибув до завершення сезону. У футболіста діагностовано ушкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. У клубі повідомили, що футболіст обійдеться без хірургічного втручання.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 24 голи та віддав 18 асистів.