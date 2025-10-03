Ямал пропустить два-три тижні через пошкодження

Нападник Барселони Ламін Ямал пропустить наступний матч команди у чемпіонаті Іспанії проти Севільї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У гравця відновилися болі в області паху. Подібний дискомфорт з'явився знову після матчу 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів з ПСЖ (1:2).

Ямал пропустить матч із Севільєю, який відбудеться у неділю, 5 жовтня. Час його відновлення складе два-три тижні.

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами і 4 результативними передачами.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Барселона – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".

