Ямал може пропустити старт ЧС-2026

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал може пропустити перші матчі збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Sport.es.

Минулого тижня Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна, через яку вибув до кінця поточного клубного сезону. При цьому повідомлялося про те, що вінгер встигне відновитися до старту чемпіонату світу 2026 року.

При цьому, у Барселоні вважають, що травму Ямала досить непроста, і існує високий ризик рецидиву. Тому каталонці попросили тренерський штаб збірної Іспанії не залучати вінгера до перших двох матчів на мундіалі – проти Кабо Верде та Саудівської Аравії (15 і 21 червня відповідно). Імовірно, свій перший матч на ЧС-2026 Ямал проведе 26 червня проти Уругваю.