Доку: Якщо Бельгія без Лукаку та Де Брейне не може переграти Казахстан – на ЧС нема чого робити

Вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку висловився про сенсаційну нічию проти Казахстану в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова футболіста Манчестер Сіті наводить Sports.kz.

"Ми вже занадто багато очок втратили, тому що в більшості матчів грали недостатньо добре. Наша кампанія пройшла не блискуче. Всім потрібно діяти краще – тренеру, мені, всім.

Де Брейне, Лукаку, Куртуа – якщо нам потрібні вони, щоб перемогти Казахстан, то на чемпіонаті світу нам нічого не світить. Ми вивчали цю команду і думали, що вони будуть грати довгими передачами, але вони грали коротко і діяли активно. Це був зовсім інший матч, ніж попередній раз. Можливо, ми недостатньо проаналізували суперника", – розповів Доку.

Напередодні останнього туру "червоні дияволи" посідають перше місце турнірної таблиці, набравши 15 очок. Північна Македонія та Вельс мають 13 пунктів, а Казахстан вже не претендує на вихід на мундіаль – вісім очок.

Читайте також : Тренер Бельгії пояснив сенсаційну нічию з Казахстаном у відборі до ЧС-2026

Раніше збірна Хорватії стала черговим учасником чемпіонату світу 2026 року.