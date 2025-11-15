Українська правда
Бельгія у більшості сенсаційно втратила очки з Казахстаном у відборі на ЧС-2026

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 18:13
Бельгія у більшості сенсаційно втратила очки з Казахстаном у відборі на ЧС-2026
У суботу, 15 листопада, відбувся перший матч ігрового дня 7-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року – Казахстан вдома приймав Бельгію.

Гра завершилась сенсаційною нічиєю 1:1.

Вже на 9-й хвилині іменитих гостей шокував Сатпаєв, який скористався помилкою оборони. Увесь залишок першого тайму Бельгія тисла на ворота суперника, але відновити паритет змогла лише на початку другого тайму – Ванакен забив ударом головою. За 10 хвилин до завершення гри Казахстан залишився у меншості, але команда змогла втримати нічийний результат.

Відбір до чемпіонату світу-2026
Група J, 7 тур

Казахстан – Бельгія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Сатпаєв, 9, 1:1 – Ванакен, 48

Решта матчів ігрового дня відбудеться у два часові слоти – чотири поєдинки стартують о 19:00, а ще п'ять – о 21:45 за київським часом.

Напередодні збірна Хорватії стала черговим учасником чемпіонату світу 2026 року.

