Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024

Андрій Яросименко — 13 липня, 15:05
Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у список головних розчарувань на Євро-2024 за версією видання GiveMeSport.

Український голкіпер посів восьме місце у списку. При оцінюванні враховувалися індивідуальний виступ, статистичні показники, внесок в успіхи команди та результати в порівнянні з очікуваннями.

"Україна, на жаль, вибула з турніру, попри те, що набрала більше очок, ніж більшість команд, що посіли треті місця на груповому етапі. Українці фінішували з чотирма очками, але опинилися на останньому місці через різницю забитих і пропущених м'ячів після розгромної поразки від Румунії в перший день турніру.

Однією людиною, яка зіграла величезну роль у принизливому характері цієї поразки, був Андрій Лунін. Воротар Реала припустився дорогої помилки, яка призвела до пропущених м'ячів і, зрештою, коштувала його команді місця в 1/8 фіналу. Лунін був неймовірним гравцем "лос бланкос" у Ла Лізі та Лізі чемпіонів у сезоні 2023/24, але після своєї жахливої гри в Україні був відсторонений від участі у двох інших матчах", — йдеться у коментарі видання.

Окрім Луніна до тринадцятки найбільших розчарувань потрапили Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Ромелу Лукаку, Антуан Грізманн, Мануель Ноєр, Жоржиньйо, Трент Александер-Арнолд, Гаррі Кейн, Йошко Гвардіол, Жеремі Доку та Вірджил Ван Дейк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лунін погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни.

Александер-Арнольд Андрій Лунін Вірджил Ван Дейк Доку Жоржиньйо Мануель Ноєр Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Ромелу Лукаку Антуан Грізманн Йошко Гвардіол Гаррі Кейн Євро-2024 з футболу

Андрій Лунін

Де Хеа може замінити Луніна в Реалі
Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Лунін: Хочу відкрити для себе Мбаппе як особистість
Ліверпуль може підписати Луніна на заміну Аліссону
Арсенал розглядає трансфер Луніна

Останні новини