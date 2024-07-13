Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у список головних розчарувань на Євро-2024 за версією видання GiveMeSport.

Український голкіпер посів восьме місце у списку. При оцінюванні враховувалися індивідуальний виступ, статистичні показники, внесок в успіхи команди та результати в порівнянні з очікуваннями.

"Україна, на жаль, вибула з турніру, попри те, що набрала більше очок, ніж більшість команд, що посіли треті місця на груповому етапі. Українці фінішували з чотирма очками, але опинилися на останньому місці через різницю забитих і пропущених м'ячів після розгромної поразки від Румунії в перший день турніру.

Однією людиною, яка зіграла величезну роль у принизливому характері цієї поразки, був Андрій Лунін. Воротар Реала припустився дорогої помилки, яка призвела до пропущених м'ячів і, зрештою, коштувала його команді місця в 1/8 фіналу. Лунін був неймовірним гравцем "лос бланкос" у Ла Лізі та Лізі чемпіонів у сезоні 2023/24, але після своєї жахливої гри в Україні був відсторонений від участі у двох інших матчах", — йдеться у коментарі видання.