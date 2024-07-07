Доку досі очолює рейтинг найбільших дриблерів Євро-2024

Вінгер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Жеремі Доку має найбільшу кількість спроб обведення на Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Зазначимо, що його команда вилетіла з турніру ще в 1/8 фіналу від Франції. На другому місце перебуває Джамал Мусіала з Німеччини, а трійку замикає француз Усман Дембеле.

Також, серед тих, хто залишився на ЧЄ в десятку найкращих дриблерів входять Ламін Ямал, Кілан Мбаппе та Ніко Вільямс.

Most dribbles so far at EURO 2024 😮‍💨#EURO2024 pic.twitter.com/x1FRWj9WEm — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 7, 2024

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату Європи Франція зустрінеться з Іспанією, а Нідерланди поміряються силами з Англією.

Напередодні суперкомп'ютер Opta Analyst визначив шанси команд виграти Євро-2024. Головним фаворитом на виграш континентальної першості залишається збірна Іспанії.