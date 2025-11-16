Тренер Бельгії пояснив сенсаційну нічию з Казахстаном у відборі до ЧС-2026

Помічник головного тренера збірної Бельгії Клод Фішо висловився про нічию з Казахстаном у передостанньому турі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Слова фахівця передає Asnews.kz.

"Ми розпочали матч не дуже добре, подарували супернику гол через помилку. Після цього голу вони почали більше грати від оборони, а ми намагалися створювати більше моментів – вони у нас були.

Другий тайм ми розпочали відмінно: ми контролювали гру і забили швидкий гол. Думаю, перші п'ять хвилин другого тайму були ідеальними. Після цього ми намагалися забити ще, щоб достроково вийти на чемпіонат світу... На жаль, наприкінці гри нам не вистачило гостроти та концентрації. Розберемо та виправимо помилки.

У нас був план, але він почав реалізовуватися у другому таймі. Доку сьогодні зіграв добре, і не можна не відзначити голкіпера збірної Казахстану", – розповів Фішо.

Напередодні останнього туру "червоні дияволи" посідають перше місце турнірної таблиці, набравши 15 очок. Північна Македонія та Вельс мають 13 пунктів, а Казахстан вже не претендує на вихід на мундіаль – вісім очок.

Напередодні збірна Хорватії стала черговим учасником чемпіонату світу 2026 року.