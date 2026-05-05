Зірка МанСіті оцінив бойову нічию з Евертоном: Ми втратили два очки, але ми продовжимо боротися

Лівий вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку відреагував на бойову мирову з Евертоном (3:3) у рамках 35-го туру АПЛ-2025/26.

Його цитує BBC.

Цікаво, що "містяни" взагалі були близькі до поразки. "Іриски" до 83-ї хвилини вели у рахунку 3:1. Лише голи Доку та Ерлінга Голанда врятували команду Жузепа Гвардіоли від сенсаційного фіаско.

23-річний бельгієць залишився задоволеним грою команди у першому таймі, у якому вона створила чимало моментів. Жеремі додав, що МанСіті саме віддало гру супернику.

"Очевидно, вони грають на своєму стадіоні, створюють моменти, вони небезпечні, і вони забили два голи, але я думаю, що ми самі віддали їм гру. Добре, що ми відігралися, бо одне очко – це не так уже й погано в таких матчах", – заявив футболіст.

Доку оцінив глибоку та насичену оборону Евертона, яка низько сідає під час атак суперника. Жеремі запевнив, що гра відкрилася після забитого голу манчестерського клубу.

"Втрата двох очок? Побачимо. Зараз це відчувається болісно. Попереду ще багато матчів. Сьогодні (4 травня – прим. ред.) ми втратили два очки, але ми продовжимо боротися – ми винні це собі та нашим уболівальникам", – відповів вінгер "містян".

Манчестер Сіті після 34-х зіграних турів зберігає за собою друге місце турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 71 бал. Відставання від поточного лідера сезону лондонського Арсенала складає 5 очок. Щоправда, у команди Гвардіоли на одну зіграну гру менше, аніж у "канонірів".

Попереду у "містян" ще чотири матчі чемпіонату: проти Брентфорда (9 травня), Крістал Пелес (13 травня), Борнмута (19 травня) та Астон Вілли (24 травня). Також МанСіті 16 травня зіграє у фіналі Кубку Англії проти лондонського Челсі (о 17:00 за київським часом).

Раніше головний тренер манчестерської команди прокоментував чемпіонську гонку в АПЛ.