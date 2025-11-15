Українська правда
Збірна Хорватії вийшла на чемпіонат світу

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 08:35
Збірна Хорватії вийшла на чемпіонат світу
Збірна Хорватії у домашньому матчі обіграла Фарерські острови та оформила вихід на чемпіонат світу-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Голами у хорватів відзначились Гвардіол, Муса та Влашич.

За тур до фінішу відбору у групі L Хорватія на 6 очок випереджає Чехію та услід за Англією та Францією збірна Хорватії стала третьою європейською країною, яка гарантувала собі путівку у фінальний турнір мундіалю з першого місця.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.

Напередодні збірна України розгромно поступилися Франції та опустилась на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату світу.

