Зірка Манчестер Сіті відреагував на поразку Реалу в Лізі чемпіонів

Жеремі Доку висловився про виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів після поразки Реалу (1:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Бельгієць заявив, що "містяни" були конкурентними. Він вважає, що підсумковий результат за сумою двох матчів (1:5) не відображає те, що відбувалось на полі.

"Мені здається, що ми створили багато моментів і добре зіграли. Особливо вдесятьох проти одинадцяти – грати проти такої команди завжди складно, але ми діяли непогано. Звичайно, ми розчаровані сьогоднішньою поразкою. Це сувора реальність, адже за відчуттями від гри не здавалося, що вони були значно кращими за нас. Але якщо подивитися на рахунок, усе виглядає очевидно", – сказав Доку.

Нагадаємо, що "містяни" з середини першого тайму матчу в Манчестері грали в меншості. Їхній капітан Бернарду Сілва був вилучений за гру рукою на лінії воріт.

У чвертьфіналі Реал зіграє проти переможця пари Баварія – Аталанта. Мюнхенці вже практично забезпечили собі вихід до наступної стадії, здобувши перемогу в першому поєдинку з рахунком 6:1.