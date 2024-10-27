Манчестер Сіті на кілька тижнів втратив вінгера

Вінгер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Жеремі Доку пропустить декілька тижнів через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Доку отримав пошкодження 20 жовтня у матчі 8 туру АПЛ проти Вулвергемптона (перемога з рахунком 2:1). Очікується, що, у найкращому випадку, Доку повернеться в гру після листопадової паузи на матчі національних збірних. Яку саме травму отримав гравець – не відомо.

У поточному сезоні на рахунку Доку 2 голи та 2 асисти в 11 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Вінгер захищає кольори чемпіонів Англії з літа 2023 року.

Вчора, 26 жовтня, команда Жузепа Гвардіоли у 9 турі чемпіонату Англії обіграла Саутгемптон з рахунком 1:0 завдяки ранньому голу Ерлінга Голанда.