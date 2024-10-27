Манчестер Сіті на кілька тижнів втратив вінгера
Жеремі Доку
Вінгер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Жеремі Доку пропустить декілька тижнів через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Доку отримав пошкодження 20 жовтня у матчі 8 туру АПЛ проти Вулвергемптона (перемога з рахунком 2:1). Очікується, що, у найкращому випадку, Доку повернеться в гру після листопадової паузи на матчі національних збірних. Яку саме травму отримав гравець – не відомо.
У поточному сезоні на рахунку Доку 2 голи та 2 асисти в 11 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Вінгер захищає кольори чемпіонів Англії з літа 2023 року.
Вчора, 26 жовтня, команда Жузепа Гвардіоли у 9 турі чемпіонату Англії обіграла Саутгемптон з рахунком 1:0 завдяки ранньому голу Ерлінга Голанда.