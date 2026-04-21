Усі розділи
Колишній гравець команди Зінченка виступить на російському турнірі

Микола Дендак — 21 квітня 2026, 17:19
Колишній гравець команди Зінченка виступить на російському турнірі
Всеволод "s-chilla" Щуров, колишній гравець кіберспортивної організації Passion UA, власником якої є українець Олександр Зінченко, візьме участь у 1win Streamers League 1.

Він потрапив у заявку російського стрімера Івана 'StRoGo' Шурпатова.

Це турнір розпочався 20 квітня та має призовий фонд 120 тисяч доларів. На ньому змагатимуться команди російських інфлюенсерів і гравців. А спонсором виступає російська букмекерська компанія.

Останньою командою в кар'єрі 20-річного українця була Passion UA, за яку він виступав із серпня 2023-го по січень 2025-го, а також з березня по квітень 2025 року. З колективом Всеволод виходив на головний турнір в CS 2 – Мейджор.

Нагадаємо, нещодавно Passion UA зазнав поразки у фіналі Urban Riga Open та втратив шанси на вихід на найпрестижніший турнір сезону IEM Cologne Major 2026.

