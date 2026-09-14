Забарний взимку може залишити ПСЖ: ЗМІ назвали причину

Український захисник Ілля Забарний взимку може покинути ПСЖ.

Про це повідомляє FootParisien.

За даними французького джерела, тренерський штаб залишився незадоволений грою Забарного як на тренуваннях, так і в матчах, після чого Луїс Енріке навіть не включив українця до заявки на матч проти Бреста.

Зазначається, що минулий сезон був для Забарного адаптаційним, однак повністю переконати тренерський штаб своєю грою він не зміг.

Якщо ситуація не зміниться, зимове трансферне вікно може стати для українця часом пошуку нового клубу.

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.