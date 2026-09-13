Забарний не потрапив у заявку ПСЖ на матч Ліги 1 проти Бреста

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний не потрапив у заявку команди на гостьовий матч 4 туру Ліги 1 із Брестом, який відбудеться у неділю, 13 серпня.

Список гравців оприлюднила пресслужба паризького клубу.

Причини відсутності українця наразі невідомі.

Зазначимо, що у поточному сезоні Забарний жодного разу не виходив на поле в межах чемпіонату Франції, але при цьому провів два матчі в інших турнірах – у Суперкубку проти Ланса (0:1) та у Лізі чемпіонів проти Слована (6:1).

Зустріч Брест – ПСЖ розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.