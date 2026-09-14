Він не справляється: колишня зірка ПСЖ розкритикував Забарного за відсутність прогресу

Колишній захисник ПСЖ Ален Рош поділився думкою щодо Іллі Забарного, розкритикувавши гру українського футболіста у складі парижан.

Його слова передає Actu Foot.

Експерт звернув увагу на повну відсутність прогресу уродженця Києва за рік перебування у столиці Франції. Він заявив, що Ілля не може адаптуватися до гри в домінантному стилі команди Луїса Енріке:

"Він грає в команді-домінаторі, і, можливо, така тактична модель йому просто не підходить… У командах, які грають другим номером, ти притиснутий до власного карного майданчика, у тебе всі 11 футболістів відпрацьовують позаду, і за рахунок класної гри головою та агресії в єдиноборствах він міг тримати цей удар. Він тут уже рік, але я не бачу жодного прогресу. У Парижі ж ти постійно атакуєш, тримаєш лінію оборони біля центрального кола, твій латераль половину ігрового часу проводить попереду, і тобі доводиться покривати незвичні для себе дистанції у відкритому просторі. Це абсолютно інша специфіка, і факт залишається фактом: він не справляється".

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Забарний провів лише два матчі за ПСЖ у всіх турнірах. На поєдинок четвертого туру чемпіонату Франції проти Бреста (1:0) він не потрапив у заявку.

Разом із французьким клубом Ілля здобув п'ять трофеїв. Його контракт із чинними переможцями Ліги чемпіонів розрахований до 30 червня 2030 року.