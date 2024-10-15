Від абсолютного дебютанта до улюбленця фанатів за 2 матчі: як Калюжний закохав у себе Україну

Опорний півзахисник Олександрії Іван Калюжний став чи не найбільшою несподіванкою в заявці збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дебютант не з Динамо чи Шахтаря, якого викликали в екстреному порядку (після травм двох перших опцій на цю позицію), і про якого майже не говорили навіть фанати УПЛ.

Серйозно, за останній рік він з'являвся в інфополі лише двічі: коли через його вихід на поле Шахтар отримав технічну перемогу над "містянами" (бо на той момент Іван не був заявлений) та у наступному поєдинку між цими ж командами, коли він поклав гол-красень у ворота "гірників".

Тож мало хто очікував, що саме Калюжний стане чи не найкращим гравцем у цих матчах збірної. Проте це сталося. І давайте розберемося чому.

Дебют, який запам'ятається надовго

Чи не ключовий матч для "синьо-жовтих" в Лізі націй сезону-2024/25. Перед ним Україна посідає останню сходинку, а суперником є лідер квартету Грузія. Якщо тут не здобути перемогу, то можна забути про можливість виграти групу.

І в цій грі у стартовому складі виходить на поле абсолютний дебютант 26-річний Іван Калюжний. І як виходить! Вже на третій хвилині він "напхав" значно молодшому, проте й значно зірковішому партнеру Іллі Забарному, що, погодьтеся, мало хто очікував побачити.

І головне, попри очікування, Калюжний не став слабкою ланкою, а навпаки, був одним із лідерів. Він прекрасно впорався з обов'язками опорника, ставши абсолютним лідером збірної за кількістю відборів в одному матчі у 2024 році (виграв 11 з 15 єдиноборств). Він також став одним із лідерів команди за оцінкою аналітичного видання SofaScore. Попереду був лише Максим Таловєров та герой тієї перемоги Михайло Мудрик.

Сам Калюжний прокоментував свій дебют так:

"Так, це для мене була мрія зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру, тренеру в клубі, що підготував мене. Це була мрія, яка стала реальністю. Мене вже привітала команда. Мої думки? Завжди грати на перемогу і старатися допомогти команді здобути позитивний результат".

Реакція фанатів стала найкращою оцінкою дебюту Калюжного

На наступну гру проти Чехії вже більшість уболівальників були впевнені, що саме Іван вийде в основному складі. Проте цього не сталося, і на поле вийшов Тарас Степаненко. І всі розуміли, що досвідчений лідер Шахтаря та України не зможе зіграти весь матч, адже щойно відновився від травми. Тож на полі точно мав з'явитися він – Іван Калюжний, і його чекали.

Той, хто дивився трансляцію поєдинку проти Чехії, знав про вихід Калюжного ще до того, як камери показали його на лінії. Все через трибуни, які почали несамовито радіти, коли Іван готувався вийти на поле. Хіба це не найкраща оцінка його дебюту?

І є другий аргумент: Калюжний став левом цього матчу. Гравець, що вийшов на поле у середині другого тайму, набрав більше голосів ніж усі гравці старту, за винятком Анатолія Трубіна, з яким вони й поділили цю нагороду.

Чому фанати полюбили Калюжного?

Знаєте, більшість людей дуже люблять красиві історії. Я впевнений, що якби умовний Степаненко чи Бражко зіграли б ідентичний поєдинок, то вони ніколи б не отримали стільки схвальних відгуків та оцінок. Бо від них цього очікуєш. А Іван, який не виступає за гранд України, не грає закордоном, але показує гідний рівень футболу – це красива історія.

Ще красивішою вона стає від того, що Калюжний – дебютант команди. Більшість фанатів постійно скаржаться на те, що з клубів УПЛ неможливо потрапити у збірну. Згадують історії Філіппова, Бражка (коли той грав за Зорю), Кулача та ще багатьох. І ось зараз перед ними живий приклад, який лише підтверджує тезу, що гідні футболісти в Україні є не лише в Динамо чи Шахтарі.

Тому навіть підсвідомо людині хочеться підтримувати такого гравця, адже це може бути єдиним його шансом зачепитися за місце у збірній. І Калюжний зробив усе можливе, щоб дати причину для цієї підтримки.

І ось про нього говорять у ЗМІ, його гру оцінюють експерти, дають коментарі легенди українського футболу. Наприклад, володар Золотого м’яча 1986 року Ігор Бєланов сказав, що Калюжного дуже не вистачало збірній:

"Гра Калюжного, який вийшов у стартовому складі, не могла не сподобатись. Це той виконавець, якого бракувало збірній. Він вміло грав у відборі, відзначався розсудливими та виваженими діями при переході з оборони в атаку. Це сміливий гравець, який вирізняється бійцівськими якостями та непоступливістю. Він зіграв у дебютному матчі так, наче вже давно виступає у складі збірної".

Калюжний – це неймовірна та багатогранна історія, яку важко розповісти за один раз. Сьогодні ми поглянули на нього лише з огляду на останні тижні, але шлях цього гравця також заслуговує на увагу.